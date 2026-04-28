Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек высказался о конкуренции между Матвеем Сафоновым и Люкой Шевалье за место основного вратаря «ПСЖ».

По мнению 74-летнего специалиста, французскому голкиперу стоит задуматься об уходе из парижского клуба, поскольку на данный момент он проигрывает борьбу российскому вратарю.

Доменек отметил, что Сафонов пользуется большим доверием со стороны защитников команды, тогда как при появлении Шевалье в воротах у обороны чувствуется нервозность.

«На позиции вратаря место только одно. Чтобы вернуть его, нужно либо быть сильнее конкурента, либо ждать его ошибок. Пока этого не происходит. Если Шевалье хочет регулярно играть, ему стоит отбросить гордость и попробовать себя в другом клубе», — приводит слова Доменека Le10sport.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 22 матча во всех турнирах, пропустил 20 мячей и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности.