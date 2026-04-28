«Зенит» продолжает переговоры о трансфере полузащитника «Ботафого» Данило. Петербургский клуб готов заплатить 25 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов за 24-летнего футболиста. Об этом информирует Globo.

По данным источника, «Фулхэм» также заинтересован в Данило и готов предложить 22 миллиона плюс € 8 млн, а «Палмейрас» готов заплатить такую же сумму. Отмечается, что переход игрока в другой бразильский клуб будет затруднительным и возможен только при его личном согласии.

С лета 2025 года Данило выступает за «Ботафого». За это время он сыграл 37 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 7 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.