Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Знали, что будет тяжело. В первом круге матч с махачкалинским "Динамо" был сложным и в предыдущем сезоне, который мы в итоге сыграли вничью. Конечно, знали, что очень трудный соперник, и понимали, что нужно быть сконцентрированными на том, что должны были сделать, чтобы достигнуть победы.

Если говорить про пенальти, постоянно появляются споры и всегда это заканчивается 50 на 50. Эдуард не забил, но это никак не сказалось на команде. Я думаю, что и на него это психически не повлияет. В целом это дало еще больше сил команде, чтобы продолжать доминировать, забить гол, который в итоге привёл к победе»,— цитирует Батчи «Чемпионат».

«Краснодар» набрал 60 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.