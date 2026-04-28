Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с лазаретом в команде перед матчем Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Кай Хаверц выбыл из строя, а Эзе готов играть. Калафьори и Сака готовы принять участие завтра. Относительно Тимбера пока не знаем, как долго он будет восстанавливаться. Он выполняет ряд упражнений на поле, но ему ещё нужно поработать для того, чтобы вновь помогать команде», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Матч между «Атлетико» и «Арсеналом» состоится в среду, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.