Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о предстоящем матче «Арсенала» с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Многие из этих игроков не знают, как выигрывать Лигу чемпионов, но они были так близки к лидерству в чемпионате и будут отчаянно стремиться не упустить свой шанс. Я думаю, что Микель Артета должен выкладываться в каждой игре и не отдавать приоритет ни одной из них, но он знает, что выиграть Премьер-лигу сейчас легче, чем Лигу чемпионов.

Я считаю, что в Лиге чемпионов есть команды сильнее, чем они, и это кубковый турнир. У них осталось три игры, а в чемпионате — всего четыре, так что можно утверждать, что легко выиграть все, но я не думаю, что они пройдут "Атлетико" и другие команды в ЛЧ, однако вижу у них шанс в чемпионате», — цитирует Невилла ВВС.

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» состоится в Мадриде в среду, 29 апреля. Начало — в 22:00 мск.