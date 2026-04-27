Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич назвал верным принятие решения о назначении пенальти в ворота «Спартака» в 26‑м туре РПЛ в игре с «Краснодаром».

«Сначала между Умяровым и Кордобой было единоборство. Умяров трогал Кордобу за майку, но и был толчок от колумбийца. Затем Умяров ушёл от этого единоборства, стоял на двух ногах, но его рука была не в естественном положении: он ничего не попытался сделать, рука была отставлена, находилась высоко, увеличивала площадь тела. Он ничего не сделал, чтобы убрать руку. Это пенальти», — цитирует Мажича «Матч ТВ».

В конце первого тайма 11‑метровый был назначен в ворота красно‑белых при счёте 1:0 в их пользу после просмотра ВАР. Этот матч завершился победой «Краснодара» (2:1), а голы забивали Эдуард Сперцян с пенальти и Жубал на исходе основного времени.