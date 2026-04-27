Известный в прошлом форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает, что «Балтика» имеет поставленную игру и крепкий характер, поэтому имеет все шансы закончить чемпионат на третьем месте.

Валерий Масалитин globallookpress.com

Сейчас «Балтика» идёт пятой в таблице РПЛ с 46 очками, но имеет на игру меньше, чем конкуренты в лице «Локомотива» (49) и «Спартака» (48). Свой матч она проведёт сегодня, 27 апреля, на своём поле с «Акроном» в 20:00 (мск).

«Нынешняя "Балтика" — очень неуступчивая команда. Если этого запала хватит, вполне возможно, что она займёт третье место. Понятно, что ребята не обладают высоким мастерством, но они очень хорошо мотивированы и демонстрируют отличную самоотдачу. Если они завоюют бронзу, то нужно шляпу снять перед командой и Талалаевым», — сказал Масалитин «Матч ТВ».