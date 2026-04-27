Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия высказался о предстоящем первом матче с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Чувствую себя прекрасно, я в хорошей форме. Завтрашний матч будет очень важным, я так себя чувствую благодаря команде. Мы вместе добились фантастических результатов, и я — часть этой команды.

В прошлом сезоне у нас было много матчей, мы немного устали. Сейчас мы в лучшей физической форме, чем в начале этого сезона.

Поражение от "Баварии" на общем этапе? Я помню тот матч, мы были не так хороши, как наш оппонент, к тому же нам помешали травмы. Во втором тайме мы показали, что способны на всё и можем их обыграть, но нам совсем немного не хватило», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится во вторник, 28 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.