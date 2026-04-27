Знаменитый итальянский игрок и тренер Дженнаро Гаттузо высказался по поводу своей возможной работы в российском клубе.

«Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть. Моя работа — тренировать. Поэтому, если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов», — сказал Гаттузо Sport24.

Последним местом работы Гаттузо была сборная Италии, которую он не смог вывести в финальную часть чемпионата мира 2026 года, проиграв в стыковых матчах Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти — 1:4).