Форвард «Реала» Эндрик, который на правах аренды выступает за «Лион», высказался о своем будущем.

«Я действительно не знаю. Если мне придется вернуться в "Реал Мадрид", я с радостью вернусь туда. Если мне придется уйти в другой клуб, я уйду в другой.

Я очень надеюсь, что мы сможем вывести "Лион" в Лигу чемпионов, где ему и место», — сказал Эндрик Canal Plus Foot.

19-летний Эндрик в текущем сезоне забил семь мячей и сделал семь ассистов в 17 матчах за «Лион». Аренда рассчитана до конца текущего сезона.