Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в 27-м туре РПЛ.

«Трудовая победа, сделали, что должны были. Недовольны концовкой с точки зрения того, как мы встречали атаки соперника, низко опустились, нужно играть активнее от начала и до конца.

Кондаков? Оцениваю его игру хорошо. Конечно, подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует очень полезно, демонстрирует большой объем, он может себе занести себе в актив этот матч», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После этой игре «Зенит» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на один балл. «Ахмат» с 32 пунктами идет девятым.