Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, которому летом предстоит статус свободного агента, может продолжить свою карьеру в Саудовской Про-лиге.
Согласно информации, опубликованной саудовским изданием Okaz, главный тренер клуба «Аль-Наср» Жорже Жезуш выразил одобрение намерениям команды подписать 33-летнего египетского футболиста.
На данный момент в составе «Аль-Насра» выступают такие известные игроки, как Криштиану Роналду, Садио Мане и Кингсли Коман.
В текущем сезоне Мохамед Салах забил 12 голов и отдал девять результативных передач в 39 матчах за «Ливерпуль».