Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о возможной продаже форварда грозненского клуба Георгия Мелкадзе.

«В первую очередь он хороший человек. Как футболист он приносит пользу команде. Естественно, он ценный актив. Но мы не измеряем их ценность, это все наши игроки и мы ими довольны.

Пока никто не приходил за ним. Готовы ли летом обсуждать переход? Конечно, по любому игроку», — сказал Айдамиров «СЭ».

Мелкадзе играет за «Ахмат» с зимы 2025 года. В нынешнем сезоне форвард провел 31 встречу, забил восемь мячей и сделал четыре ассиста.