Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в понедельник, 27 апреля, пройдет медицинское обследование, которое должно определить характер и степень повреждения, полученного в матче 32-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:1), сообщает Mundo Deportivo.
Французский нападающий попросил замену на 81-й минуте встречи и был заменён на Гонсало Гарсию.
По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, у Мбаппе диагностируется перегрузка мышцы задней поверхности бедра левой ноги.
В сезоне-2025/26 Мбаппе провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 6 результативных передач.