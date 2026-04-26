Юрген Клопп рассматривается как один из главных претендентов на должность главного тренера мадридского «Реала», сообщает журналист Рамон Альварес де Мун.

По данным источника, руководство клуба выделяет немецкого специалиста как приоритетный вариант благодаря его богатому тренерскому опыту и успехам в разных чемпионатах. Отмечается, что внутри структуры «Реала» обсуждается сценарий его возможного назначения в связке с Тони Кроосом, который также рассматривается как важная фигура в будущем проекте.

Ключевым фактором потенциального перехода станет личное решение Клоппа и его готовность принять предложение мадридского клуба.

Дополнительно сообщается, что Клопп и Кроос поддерживают хорошие отношения и проживают недалеко друг от друга на Майорке, что может облегчить возможное сотрудничество.