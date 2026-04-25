Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе в матче с «Кристал Пэлас»(3:1).

«Из-за пропущенного гола игра была намного более нервной. Не думаю, что мы заслужили так пропустить. "Кристал Пэлас" навязывал намного больше борьбы, чем говорил счет 2:0.

Есть ли у нас хоть один матч, в котором не приходилось бы обсуждать судей? Я много раз видел, как футболисты падают на газон — и судья дает свисток. Такое было в матче с "Манчестер Юнайтед", когда Макаллистер лежал на земле, а соперник играл дальше. Макке потом наложили пять швов. Я не виню их, матч должен останавливать судья.

Это превратится в тактику — делать вид, что у тебя травма, чтобы судья свистнул. Сегодня подобное случилось четырежды. В случае с Муньосом, думаю, ситуация пятьдесят на пятьдесят, некоторые футболисты не стали бы бить по воротам. Я не виню его так, как виню судью.

У нас очередная победа и очередная травма. Таков наш сезон. Пока слишком рано что-либо утверждать, но все мы знаем Салаха и то, насколько ему тяжело покидать поле. Если он уходит, это кое-что значит», — цитирует Слота ВВС.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 58-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 13-й позиции с 43 баллами.