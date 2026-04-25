Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба считает, что в этом сезоне команде наконец удастся стать чемпионами Англии, а не, как обычно, занять второе место.

«Я здесь уже четыре года, и мы всегда заканчивали сезон вторыми. Если в этом сезоне мы это изменим, это станет огромным успехом для нас и для меня. Я уверен, что у нас это получится», — цитирует Салибу журналист Фабрицио Романо.

После 33 туров «канониры» с 70 очками занимают вторую строчку в таблице чемпионата Англии. Лидирует «Манчестер Сити» (70) из‑за показателя забитых мячей (63 против 66).

В 34‑м туре «Арсенал» на своём поле сразится с «Ньюкаслом» 25 апреля в 19:30 (мск).