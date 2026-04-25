Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Как удается забивать три матча подряд? Ничего такого: хорошая подготовка, хороший сон и все. Важная победа, тем более что давно не выигрывали. Нам нужны были три очка. Я считаю, что мы выиграли заслуженно.

Были ли разговоры в раздевалке об упущенной победе над "Сочи"? Нет, цель была продолжать играть, навязывать борьбу, что мы и делали. В предыдущих матчах мы вели в счете, а потом расслаблялись и нас наказывал соперник, но сегодня здорово сыграли при счете 1:0 и выиграли», — цитирует Олейникова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» поднялись из зоны стыковых встреч и теперь занимает 12-е место в РПЛ.