Повреждение защитника мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдера Милитао оказалось куда более серьёзным, чем считалось изначально, информирует COPE.

Сначала предполагалось, что футболист пропустит лишь заключительную часть сезона и успеет восстановиться к чемпионату мира. Однако новые данные полностью меняют ситуацию — участие игрока в ЧМ-2026 исключено.

В ходе медицинского обследования у бразильца диагностировали травму двуглавой мышцы левого бедра. Позднее выяснилось, что проблема глубже — произошёл разрыв рубцовой ткани в той же зоне, где он уже получал повреждение в декабре. Тогда на восстановление ушло почти четыре месяца.

Теперь Милитао предстоит хирургическое вмешательство, после которого его ждёт длительная реабилитация. По предварительным оценкам, вернуться на поле он сможет только к старту сезона-2026/27.