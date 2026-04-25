Официальный сайт «Монако» на своём сайте объявил заявку на игру 31‑го тура Лиги 1 против «Тулузы».
Всего в списке присутствует 22 футболиста, в том числе и российский полузащитник Александр Головин.
Полностью заявка на матч выглядит следующим образом: Льенар, Кен, Градецкий — Дайер, Фаэс, Керер, Мависса, Нибомбе, Тезе — Аклиуш, Бамба, Кабрал, Камара, Кулибали, Головин, Погба, Туре, Закария — Балогун, Биерет, Адингра, Фати.
Не сыграют в матче Вандерсон, Станис Идумбо, Кассум Уаттара и Парис Бруннер (все — по медицинским показателям).
Встреча состоится на поле «Тулузы» 25 апреля в 22:05 (мск).