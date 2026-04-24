«Милан» и «Бавария» рассматривают возможность подписания нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича на правах свободного агента, если он не продлит контракт с туринским клубом. Об этом сообщает Sky Sports.

Душан Влахович globallookpress.com

По информации источника, 26-летний серб регулярно обсуждается в контексте потенциальных трансферов из-за неопределённости вокруг его будущего в «Ювентусе».

Влахович выступает за туринцев с января 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2026-го.

В сезоне-2025/26 форвард провёл 18 матчей, забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи.