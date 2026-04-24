На официальном сайте РПЛ стали известны судейские бригады на матчи 27-го тура российской Премьер-лиги.
25 апреля (суббота)
«Ростов» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян
Помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ермилов; резервный судья — Ярослав Хромей; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Евгений Кукуляк; инспектор — Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Данил Каширин; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.
«Рубин» — ЦСКА: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Артём Чистяков; VAR — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.
26 апреля (воскресенье)
«Спартак» — «Пари НН»: судья — Игорь Капленков
Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.
«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: судья — Иван Абросимов
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Андрей Прокопов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» Москва — «Сочи»: судья — Никита Новиков
Помощники судьи — Алексей Лунёв, Андрей Болотенков; резервный судья — Владимир Шамара; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.
27 апреля (понедельник)
«Акрон» — «Балтика»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Юрий Матвеев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Ранэль Зияков; инспектор — Владимир Казьменко.