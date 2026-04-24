Итальянская «Рома» официально объявила об уходе Клаудио Раньери с поста советника правления клуба.

Клаудио Раньери globallookpress.com

«Рома» подтвердила завершение сотрудничества с Клаудио Раньери. Клуб выражает благодарность Клаудио за его неоценимый вклад в развитие команды. Он руководил клубом в непростой период, и мы искренне признательны ему за его труд.

«Мы смотрим в будущее с уверенностью. Клуб обладает сильным руководством и ясным видением. "Рома" всегда будет впереди. Мы твердо верим в успех под руководством Джана Пьеро Гасперини, стремясь к росту, совершенствованию и достижениям, достойным нашей истории», — говорится в заявлении.