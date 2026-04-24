Форвард «Барселоны» Рафинья близок к возвращению после травмы бедра, сообщает журналист Ашраф бен Айяд в социальных сетях.

Рафинья
Рафинья globallookpress.com

По данным источника, 29-летний бразильский вингер на следующей неделе должен приступить к тренировкам в общей группе, завершая восстановительный процесс.

Повреждение мышцы бедра игрок получил 26 марта в товарищеском матче сборной Бразилии против Франции, который завершился поражением южноамериканцев со счётом 1:2.

В текущем сезоне Ла Лиги Рафинья провёл 20 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Барселона» возглавляет таблицу Примеры.  На этой неделе каталонцы дома одолели «Сельту» (1:0).