Форвард «Барселоны» Рафинья близок к возвращению после травмы бедра, сообщает журналист Ашраф бен Айяд в социальных сетях.
По данным источника, 29-летний бразильский вингер на следующей неделе должен приступить к тренировкам в общей группе, завершая восстановительный процесс.
Повреждение мышцы бедра игрок получил 26 марта в товарищеском матче сборной Бразилии против Франции, который завершился поражением южноамериканцев со счётом 1:2.
В текущем сезоне Ла Лиги Рафинья провёл 20 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами.
«Барселона» возглавляет таблицу Примеры. На этой неделе каталонцы дома одолели «Сельту» (1:0).