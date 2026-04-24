Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан назвал самого сложного соперника для своей команды в текущем сезоне РПЛ.

«Не могу точно сказать, кто самый сильный соперник, потому что все команды, все игроки, против которых я сыграл, — в хорошей форме. Но если выделять, то против "Балтики" нам было действительно тяжело, они в порядке», — цитирует Кобнана «Советский спорт».

После 26 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 57 очков. «Быки» дважды играли против калининградцев в текущем сезоне и обе встречи завершились вничью — 1:1 в Калининграде и 2:2 в Краснодаре.