«Манчестер Юнайтед» следит за Карлосом Балебой, сообщает The Athletic. Однако полузащитник «Брайтона» пока не является главным приоритетом для клуба на эту позицию.

По информации источника, прошлым летом «МЮ» был готов предложить до 75 миллионов фунтов за камерунца, но «Брайтон» требовал более 100 миллионов. Сейчас «Юнайтед» считает, что сумма около 50 миллионов фунтов более реальна, учитывая сложности, с которыми столкнулся хавбек в текущем сезоне.

Статистические показатели Балебы в «МЮ» оцениваются как соответствующие уровню команды, особенно в плане покрытия пространства, отбора мяча и паса.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» рассматривает усиление на позиции центрального защитника. Клуб изучает возможность подписания Микки ван де Вена, который выступает за «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Балеба провел 27 матчей в АПЛ без результативных действий, в то время как Ван де Вен забил 4 гола и отдал одну голевую передачу в 30 матчах чемпионата Англии.