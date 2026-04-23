Легендарный защитник «Челси» Джон Терри высказался об увольнении Лиама Росеньора с поста наставника лондонского клуба.

«Меня беспокоит, что будет с нашим клубом. Согласится ли прийти в "Челси" по-настоящему топовый тренер, учитывая наше положение?

Мы не можем покупать игроков и, похоже, должны будем продавать, причем лучших футболистов. Мы не будем играть в еврокубках. Я расстроен и, что еще важнее, обеспокоен», — приводит слова Терри ВВС.

Напомним, что Росеньор возглавил «Челси» в январе этого года, перейдя из «Страсбурга». «Синие» подписывали контракт со специалистом до 2032-го года.

«Челси» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе после 34-х туров.