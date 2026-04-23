Главный тренер «Бернли» Скотт Паркер огорчён вылетом своей команды из Премьер‑лиги, но, тем не менее, гордится своими футболистами.

Скотт Паркер globallookpress.com

Официально «Бернли» получил путёвку в Чемпионшип после поражения от «Ман Сити» в 34‑м туре АПЛ со счётом 0:1, снова покинув элитный дивизион после сезона выступления в нём.

«Мы понимали, что неизбежное приближается.  Теперь занавес для нас опущен, подтверждение получено.  Мы потерпели неудачу, сегодня немного недотянули.  Я не могу критиковать эту команду.  Эта команда выкладывалась каждый божий день.  Вы можете упрекнуть нас в определённые моменты, где нам не хватало качества, и у нас недостаточно очков в этом дивизионе.

Думаю, сегодняшнее выступление отражает то, кто мы есть.  Я невероятно горжусь этой командой.  Возможно, меня высмеют за эти слова в мире, в котором мы живём.  Я честен, но это так.  Эти игроки приняли огромный вызов, и мы немного недотянули.  В этом году нам нужно было превзойти самих себя в каждой игре.  И нам не удалось этого сделать.

Что касается меня, то, как всегда, мы выложились полностью, многим пожертвовали и недотянули.  Я принимаю это бремя и ответственность за это.  Мы будем двигаться дальше.  Сейчас самое главное — проанализировать этот сезон.  Всем в футбольном клубе нужно выработать путь вперёд и идти туда», — цитирует Паркера Sky Sports.