Фатиме Мохеджерани, представитель правительства Ирана, подтвердила готовность национальной сборной к финальному этапу чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Министерство спорта и молодежи официально заявило о полной готовности нашей футбольной команды к участию в чемпионате мира-2026 в США по поручению министра», — цитирует Мохеджерани The Independent.

Ранее обсуждалась возможность отказа Ирана от участия в ЧМ-2026 из-за напряженных отношений с США и Израилем. На групповой стадии турнира иранской команде предстоит сыграть против сборных Бельгии, Египта и Новой Зеландии, причём все матчи пройдут на территории США.