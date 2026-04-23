Вратарь «Балтики» Максим Бориско получил травму и перенес операцию.

«У Максима Бориско диагностировано повреждение заднего рога медиального мениска.  Сегодня наш вратарь был успешно прооперирован.  Ожидается, что футболист пропустит порядка трёх недель.  Желаем скорейшего возвращения в строй!» — говорится в заявлении калининградского клуба.

В текущем сезоне Бориско провел 23 матч в 14 из которых отыграл «на ноль».

Напомним, что «Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.