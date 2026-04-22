Сергей Ребров официально завершил работу на посту главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола. Специалист возглавлял национальную команду с 2023 года.

Под руководством Сергея Реброва сборная Украины сумела пробиться на Евро-2024, однако не смогла выйти из группы на турнире. В отборочном цикле к ЧМ-2026 команда также не добилась успеха, уступив в стыковых матчах Швеции со счётом 1:3 и не попав на предстоящий мундиаль.

Напомним, Ребров в своей карьере также тренировал венгерский «Ференцварош», киевское «Динамо», а также клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что новым наставником сборной Украины может стать Мирон Маркевич.