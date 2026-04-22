Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высоко оценил игру полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу в ответном полуфинальном матче Кубка Италии между командами.

«Мне очень нравится Чалханоглу, он как Пирло, Модрич, Кроос… Таких, как он, очень мало. Я влюблен в него как в футболиста. Поистине невероятно видеть его на таком уровне, он движет команду вперед», — цитирует Фабрегаса журналист Николо Скира.

«Интер» одержал волевую победу над «Комо» со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Италии, где встретится с победителем пары «Лацио» — «Аталанта». Турецкий полузащитник оформил дубль в составе «нерадзурри».