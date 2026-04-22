«Бавария» одержала победу над «Байером» (2:0) в матче 1/2 финала Кубка Германии.
В составе мюнхенцев голы записали на свой счет Гарри Кейн на 22-й минуте и Луис Диас на 90+3-й минуте.
Результат матча
БайерЛеверкузен0:1БаварияМюнхен
0:1 Гарри Кейн 22'
Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Роберт Андрих (Малик Тилльман 84'), Эксекиэль Паласиос, Алейш Гарсия, Нейтан Телла (Montrell Culbreath 77'), Лукас Васкес (Эрнест Поку 39'), Ибрахим Маца, Патрик Шик
Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Луис Диас, Джамал Мусиала (Ким Мин Джэ 84'), Майкл Олисе, Александар Павлович (Леон Горецка 74'), Конрад Лаймер (Альфонсо Дэвис 74'), Гарри Кейн
Жёлтые карточки: Эдмон Тапсоба 38', Алехандро Гримальдо 76' — Александар Павлович 43'
По итогам этого противостояния «Бавария» прошла в финал Кубка Германия, где сыграет против победителя матча «Штутгарт» — «Фрайбург». «Байер» завершил свое выступление на турнире.