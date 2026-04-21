«Интер» на своем поле одержал победу над «Комо» в ответной полуфинальной встрече Кубка Италии со счетом 3:2.
Первый гол в матче забил Мартин Батурина на 32-й минуте встречи. Люка да Кунья удвоил преимущество гостей на 48-й минуте.
Хакан Чалханоглу на 69-й минуте сократил отрыв, а на 86-й сравнял счет. Три минуты спустя Петар Сучич забил третий мяч «нерадзурри» и установил окончательный счет.
Интер: Хосеп Мартинес, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Пётр Зелиньски, Луис Энрике, Анж-Йоан Бонни, Маркус Тюрам
Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Марк Кемпф, Диего Карлос, Хакобо Рамон, Мартин Батурина, Нико Пас, Максимо Перроне, Анастасиос Дувикас, Лукаш Да Кунья, Игнасе ван дер Бремпт
Первый матч противостояния завершился нулевой ничьей.
«Интер» вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с победителем противостояния между «Лацио» и «Аталантой».