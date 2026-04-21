«Интер» на своем поле одержал победу над «Комо» в ответной полуфинальной встрече Кубка Италии со счетом 3:2.

Петар Сучич globallookpress.com

Первый гол в матче забил Мартин Батурина на 32-й минуте встречи. Люка да Кунья удвоил преимущество гостей на 48-й минуте.

Хакан Чалханоглу на 69-й минуте сократил отрыв, а на 86-й сравнял счет. Три минуты спустя Петар Сучич забил третий мяч «нерадзурри» и установил окончательный счет.

Результат матча Интер Милан 0:2 Комо Комо 0:1 Мартин Батурина 32' 0:2 Лукаш Да Кунья 48' Интер: Хосеп Мартинес, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Пётр Зелиньски, Луис Энрике, Анж-Йоан Бонни, Маркус Тюрам Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Марк Кемпф, Диего Карлос, Хакобо Рамон, Мартин Батурина, Нико Пас, Максимо Перроне, Анастасиос Дувикас, Лукаш Да Кунья, Игнасе ван дер Бремпт

Статистика матча 2 Удары в створ 4 5 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 4 Угловые удары 3 2 Фолы 2

Первый матч противостояния завершился нулевой ничьей.

«Интер» вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с победителем противостояния между «Лацио» и «Аталантой».