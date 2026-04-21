Перед матчем Ла Лиги с «Сельтой» главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции выразил уверенность в команде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

«Вылет был болезненным. Но мы должны сделать все возможное в предстоящих матчах и в следующем сезоне. Это должно мотивировать нас. Мы сосредоточены на Ла Лиге, у нас есть преимущество, но это еще не конец. Будет непросто. Мы хотим показать свой лучший футбол. Мы должны выложиться полностью. Все гордятся командой, потому что игроки отдали все силы. Ла Лига — единственный оставшийся у нас турнир», — цитирует Флика Marca.

Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Атлетико» по сумме двух матчей со счетом 0:2 и 2:1. Следующий матч в Ла Лиге состоится против «Сельты» 22 апреля.