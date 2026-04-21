Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ничью своей команды с «Ростовом» (1:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Мне первый тайм абсолютно не понравился, очевидно. Это было похоже на игру с "Сочи". Мы не вошли в матч правильным образом, не были опасны, и у соперника было 4–5 угловых и штрафных за первые 15 минут.

А после гола с аута весь второй тайм, как и в игре против "Сочи", команда среагировала, захотела отыграться, а затем перевернуть игру и выиграть.

В настоящий момент у нас все сложно получается. Но тот факт, что команда во втором тайме не опустила руки, продолжила бороться и пытаться взять очко, а потом и три — это позитивный момент, который я выношу из этого матча», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.