«Челси» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 в матче 33-го тура АПЛ. Это четвертое поражение «синих» подряд в чемпионате Англии, что не случалось более 28 лет.

Серия без побед началась с поражения от «Ньюкасл Юнайтед» в 30-м туре (0:1). Затем «Челси» уступил «Эвертону» (0:3), «Манчестер Сити» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» снова. В следующем туре, 21 апреля, команда Лиама Росеньора сыграет на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Сейчас «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице с 48 очками.