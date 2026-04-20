Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал чемпионскую гонку в текущем сезоне РПЛ.

«"Зенит" сейчас поставил все на кон, для них второй год подряд не выиграть чемпионат России будет катастрофой, они сейчас более мотивированы, чем "Краснодар". Если "Краснодар" не станет чемпионом, то вряд ли Сергей Галицкий и Мурад Мусаев воспримут это как трагедию, у них еще есть шанс выиграть Кубок России. Считаю, что "Зенит" вообще не потеряет очки до конца чемпионата», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» сейчас идет первым в турнирной таблице и на одно очко опережает второй «Краснодар». Командам осталось сыграть по пять матчей.