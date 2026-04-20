«Барселона» планирует продлить контракт с нападающим Робертом Левандовским, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Инициатива исходит от президента клуба Жоана Лапорты.

Согласно информации источника, клуб намерен заключить новое соглашение с футболистом до лета 2027 года. Зарплата Левандовского будет снижена, однако точные цифры пока не разглашаются. Переговоры между сторонами находятся в стадии обсуждения, и ожидается, что они завершатся успехом.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовский провел 40 матчей за «Барселону». Он отличился 17 голами и тремя результативными передачами в различных турнирах.