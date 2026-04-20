Агент Пини Захави, который представляет интересы нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, планирует провести переговоры с каталонским клубом по поводу продления контракта игрока. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Действующее соглашение 37-летнего польского форварда рассчитано до июня, и «Барселона» предлагает ему продление ещё на один сезон.

При этом сам Левандовский, по данным источника, заинтересован в том, чтобы остаться в команде. Однако окончательного решения пока не принял.

Сообщается, что у футболиста есть несколько альтернативных вариантов продолжения карьеры: интерес к нему проявляют клубы из АПЛ и Саудовской Аравии, а также «Милан», «Ювентус» и «Чикаго Файр» из МЛС.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Левандовский провёл 25 матчей, забил 12 мячей и сделал одну результативную передачу.