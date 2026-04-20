Наставник «Болоньи» Винченцо Итальяно высказался по поводу поражения от «Ювентуса» (0:2) в матче 33-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась 19 апреля в Турине.

«Это не оправдание, но факт: мы в очередной раз прилетели на самолете в пятницу вечером, а затем нам снова пришлось сразу же ехать, так что мы практически не тренировались. Такая ситуация была весь год.

Мы пропустили очень рано сегодня, потому что были слишком растянуты и не имели правильной формы, но в перерыве мы кое-что подкорректировали. Мы создали несколько моментов, но я думаю, что этот ранний гол сделал борьбу сложной.

Тяжело, когда нет возможности готовиться к матчам, потому что просто нет времени, особенно против команды, у которой была целая неделя, чтобы сосредоточиться только на своем плане», — цитирует Итальяно DAZN.

«Болонья» с 48 очками идет восьмой в таблице Серии А.