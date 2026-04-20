«Челси» планирует расстаться с 21-летним вингером сборной Аргентины Алехандро Гарначо.

По информации от talkSPORT, руководство клуба пришло к выводу, что приобретение Гарначо не принесло ожидаемых результатов.

Алехандро Гарначо перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» в августе 2025 года, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Контракт между футболистом и лондонским клубом действует до 2032 года.

В текущем сезоне Гарначо принял участие в 39 матчах во всех соревнованиях, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.