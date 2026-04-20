Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о приоритетах клуба в текущем сезоне.

«В двух последних домашних матчах в Премьер-лиге мы победили "Вест Хэм" и "Сандерленд", проведя два очень хороших матча. Вот это путь. Премьер-лига — наш главный приоритет, второй — Лига Европы. И в Лиге Европы против "Лилля" и "Болоньи" мы провели фантастические матчи.

Мы возвращаем уверенность и чувствуем себя комфортно. Мы будем продолжать. Я очень счастлив», — цитирует специалиста сайт клуба.

«Астон Вилла» идет на четвертом месте в таблице АПЛ, набрав 58 очков.