Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о предстоящем матче московской команды против «Ахмата».

«Если "Спартак" хочет завоевать бронзовые медали, а нынешний тренерский коллектив остаться на новый сезон, им непременно надо выигрывать предстоящий матч у "Ахмата".

Если будет ничья, или, не дай бог, проиграют, то этому тренерскому составу уже надо будет готовить замену на будущий сезон. Думаю, матч с "Ахматом" — одна из последних надежд попасть в тройку.

Хватит ли у них желания, сил и настроя в предстоящем матче, это зависит от них самих. Ну и от того, как Черчесов подготовит к этой встрече "Ахмат". "Ахмат" — непростая команда, зубы покажет. Но по классу, по комплектации состава "Спартак", конечно же, выше», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в Москве в воскресенье, 20 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.