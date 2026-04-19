Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о победе команды в матче с «Эвертоном» (2:1).

Вирджил ван Дейк
«Может ли эта победа помочь нам попасть в Лигу чемпионов?  Однозначно.  У нас впереди еще пять матчей с командами, которые тоже претендуют на отбор в этот турнир.  Каждая игра для нас очень важна.

Мы должны продолжать бороться, идти вперед и брать лучшее от этого непростого сезона.  Такова реальность.  Сегодня смогли взять три очка, следующая игра у нас дома с "Кристал Пэлас", который уже довольно давно не можем победить», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

«Ливерпуль» с 55 очками сейчас пятый в таблице АПЛ.  «Ириски» (47) занимают 10-ю строчку.