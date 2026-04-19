19 апреля в АПЛ состоится центральный матч 33-го тура, в котором «Манчестер Сити» примет «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Этихад», начало в 18:30 мск.

Гонка за титул набрала оборотов. Сегодня «Ман Сити» будет пытаться сократить разрыв с «Арсеналом», чтобы увеличить шансы на чемпионство. На данный момент «канониры» опережают «горожан» на 6 очков.

В прошлом туре «Арсенал» проиграл «Борнмуту» 1:2, тогда как «Ман Сити» разгромил «Челси» 3:0.

В конце марта «Ман Сити» со счетом 2:0 обыграл «Арсенал» в матче финала Кубка английской лиги. Перед этим у команд была ничья 1:1 в АПЛ. Удастся ли команде Гвардиолы повторить успех и увеличить шансы на титул?

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.

Букмекеры дают 1.89 на победу «Манчестер Сити», 4.30 на победу «Арсенала», на ничью котировка составляет 3.70.

ИИ сделал прогноз на игру и предсказал победу «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Сделать просмотр ещё увлекательнее поможет небольшая ставка — проверено тысячами болельщиков. Подобрать букмекера можно в нашем специальном рейтинге.

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.