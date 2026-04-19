В 25-м туре РПЛ «Краснодар» и «Балтика» проведут очный поединок. Он состоится 19 апреля в 19:30 по мск.
«Краснодар» с 53 очками отстает от «Зенита» на 2 пункта в борьбе за титул, однако в случае победы «быки» вернуться на вершину турнирной таблицы. Что касается «Балтики», то у клуба 44 очка. Калининградцы уже гарантировали себе прописку в РПЛ на следующий сезон и вдобавок к этому могут финишировать в топ-5, хотя математически гости достают и до третьей позиции.
Последний раз команды встречались в ноябре. Тогда они не выявили победителя и матч закончился вничью 1:1. Будет ли победитель в этот раз?
- Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом, на победу команд в матче котировки составляют 1.55 и 5.40 соответственно, на ничью они дают 4.30.
- Искусственный интеллект ожидает победу «Краснодара» со счетом 1:0.
