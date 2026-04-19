Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1).

«Конечно (мы боремся за титул), да, мы надеемся. У нас был ужасный календарь, и мы не на вершине турнирной таблицы. Пока что они лучшая команда в Англии, но мы дали себе шанс бороться до конца.

Лучший момент матча? То, что мы победили эту команду. Такая конкуренция, настолько все невероятно. У нас был свой момент активности, у них был, и сегодня мы с тремя очками.

"Сити" сейчас в лучшей форме, чем "Арсенал"? Я не знаю, не думаю, что у "Арсенала" плохая форма. В Кубке лиги мы были лучше. Сегодня мы действительно хорошо сыграли. Они приехали к нам после поражения с жаждой победить, и мы выиграли. Они очень конкурентоспособны, мы это знаем. Но и мы тоже (конкурентоспособны). Турнирная таблица говорит сама за себя. Пока они были лучше.

Поздравляю ребят, но нельзя терять концентрацию. В среду мы проведем игру, которая у нас в запасе, и мы можем быть там (на 1-м месте), если выиграем. Это то, что мы должны сделать.

Сделать это будет очень сложно, потому что у нас еще есть матчи против "Эвертона", "Брентфорда", "Астон Виллы", "Кристал Пэлас". Выездная игра против "Борнмута". На прошлой неделе они победили на "Эмирейтс" (у "Арсенала"), а также выиграли у "Ньюкасла". Будет еще сложнее», — сказал Гвардиола BBC.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 67-ю очками в активе, команда отстает от «Арсенала» на 3 балла, имея игру в запасе.