В 33-м туре итальянской Серии А «Кремонезе» и «Торино» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Хозяева смотрелись намного лучше, имели больше моментов, но не смогли поразить ворота голкипера «гранатовых» Альберто Палеари.
Результат матча
КремонезеКремона0:0ТориноТурин
1:0 Федерико Баскиротто 61'
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Себастьяно Луперто (Томмазо Барбьери 84'), Джузеппе Пеццелла, Романо Флориани Муссолини (Алессио Дзербин 60'), Филиппо Терраччано, Варрен Бондо, Альберто Грасси (Мартин Пайеро 73'), Яри Вандепутте (Давид Окереке 59'), Федерико Бонаццоли, Антонио Санабрия (Милан Дюрич 84')
Торино: Альберто Палеари, Рафаэль Обрадор (Тино Анджорин 76'), Маркус Педерсен, Энсо Эбосс, Гильермо Марипан (Алию Н'Джи 68'), Сауль Коко, Никола Влашич (Кристиано Бираги 76'), Гвидас Гинейтис, Чезаре Казадей, Че Адамс, Джованни Симеоне (Лука Марьянуччи 68')
Жёлтые карточки: Сауль Коко 78' (Торино), Энсо Эбосс 80' (Торино), Алию Н'Джи 80' (Торино)
Сейчас «Кремонезе» с 28 очками занимает 17-ю строчку в чемпионате Италии. «Торино» (40) идет на 12-м месте.