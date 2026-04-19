Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

«По содержанию игры "Ахмат" прилично выглядел? Вроде бы то, что планировали, мы увидели, но в таких играх надо забивать. У нас было несколько хороших моментов, которые мы не реализовали и навредили себе. Потеряли мяч в середине поля и пропустили гол.

Есть ли вопросы к вратарю и защитникам по пропущенным мячам? Вопросы всегда есть, но результат — одно, а то, откуда он взялся, — другое. Мы абсолютно по‑другому хотели сыграть, но есть соперник, который не случайно называется "Спартак" (Москва).

Какой был замысел перестановок в перерыве и реализовался ли он? Реализовался он не очень. Счет остался 3:1. Мы хотели усилить фланги и середину, но Пряхин не вошел в игру так, как мы хотели. У него недавно родилась дочка, видимо, всегда есть нюансы, которые мешают. Будем анализировать, будем что‑то менять», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» располагается на 9-й позиции в таблице РПЛ с 31-м очком в активе. В следующем поединке грозненцы сыграют против «Балтики» 23-го апреля.